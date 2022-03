Unbekannte oder Unbekannter sprüht in Löpsingen Hakenkreuz an Hauswand

Die Polizei Nördlingen sucht nach einer Sprüherin oder einem Sprüher, die oder der in den vergangenen Tagen eine Hauswand mit einem Hakenkreuz verunstaltete.

Eine unbekannte Person hat in den vergangenen Tagen in der Ortsstraße in Löpsingen eine Hauswand mit einem Hakenkreuz besprüht. Das Nazi-Symbol ist laut Polizeibericht schwarz und etwa 30 Zentimeter auf 30 Zentimeter groß. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)