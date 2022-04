Unbekannter beschädigt Auto in Löpsingen

Die Polizei sucht nach Zeugen: An einem geparkten Auto wurde in Löpsingen das linke Rücklicht beschädigt.

Ein in der Löpsinger Bachstraße geparkter Wagen ist am Mittwoch zwischen 7.15 und 20 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist das linke Rücklicht des blauen Peugeot 308 kaputt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 500 Euro.

Die Beamten bitten um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)