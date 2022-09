Unfall bei Löpsingen: Auto und Lastwagen stoßen aufeinander

Eine junge Frau wird am Freitagmorgen auf der B 466 verletzt. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie den Lastwagen.

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Löpsingen am Freitag, gegen 5.15 Uhr, verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau auf der Ortsstraße in Richtung B 466. Sie wolle die Bundesstraße in Richtung Angerhof überqueren, übersah dabei aber einen Lastwagen.

Mit dem Rettungswagen nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht

An dessen Steuer saß ein 40 Jahre alter Mann, der von Nördlingen her kommend in Richtung Oettingen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. An dem Lkw wurde die Front eingedrückt, er war jedoch weiterhin fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 28.000 Euro. (AZ)