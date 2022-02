Löpsingen/Wallerstein

12:00 Uhr

Nur noch ein kurzer Umweg: Das ist der neue Radweg nach Wallerstein

In sehr schlechtem Zustand ist die Straße von Löpsingen nach Wallerstein nach der Bahnüberführung bis zur Stadtgrenze. Jetzt soll sie saniert werden. Der Radweg soll nicht nur parallel zur Straße verlaufen.

Plus Die Wallersteiner bauen ihren Radweg an der neuen Verbindungsstraße. Die Nördlinger wählen einen anderen Weg. Was bei einem Treffen mit der Polizei herauskam.

Von Martina Bachmann

So mancher Stadtrat hatte da durchaus Bedenken: Ob die Rieserinnen und Rieser wohl 1,5 Kilometer Umweg in Kauf nehmen würden? Um so viel länger wäre der ursprünglich geplante Radweg zur Verbindungsstraße zwischen Löpsingen und Wallerstein nämlich geworden, der um die Felder geführt hätte. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

