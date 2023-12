Zwei Autos kollidieren in Löpsingen

Beide fahren wohl nicht rechts genug, die Außenspiegel berühren sich. Die Fahrer werden von der Polizei verwarnt.

Zwei Autos sind am Freitagnachmittag in Löpsingen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, begegneten sich die beiden Fahrzeuge, die beiden linken Außenspiegel streiften sich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 200 Euro. Es muss davon ausgegangen werden, dass beide Verkehrsteilnehmer auf der zugeschneiten Fahrbahn gegen das Rechtsfahrgebot verstießen, daher wurde sie jeweils mündlich durch der Polizeistreife verwarnt. (AZ)