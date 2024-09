Löpsinger fährt mit seinem Fahrradwohnwagen bis nach Füssen

Campen war einst große Freiheit für kleines Geld. Das Versprechen, dank Matratze im Kofferraum und Gaskocher die Knebel des Alltags hinter sich zu lassen und einem einfachen Leben am Waldrand unterm Sternenhimmel zu frönen. Vorbei scheinen die Zeiten: Wer sich heute mit dem Wohnmobil Richtung Gardasee aufmacht, trumpft stattdessen zunehmend mit Größe, Komfort und Luxus auf. Dann gibt es noch Lothar Behnke aus Löpsingen. Wenn er mit seinem blauen Fahrrad-Wohnwagen um die Ecke biegt, wird man wieder an die frühen Camping-Zeiten zurückerinnert. Denn, dass an diesem Wohnwagen so gar nichts luxuriös ist, macht den Zauber der kleinen Box auf Rädern gerade aus.

Veronika Ellecosta Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis