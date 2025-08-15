Nördlinger Luca Cadau gewinnt Karl-Kessler-Preis

Kürzlich wurde von der Maschinenfabrik Alfing Kessler (Mafa) zum 41. Mal der Karl-Kessler-Preis verliehen. Auch in diesem Jahr hatten sich wieder Studierende der Hochschule Aalen mit interessanten Themen beworben. Einer von ihnen überzeugte die Entscheider auf ganzer Linie: Masterabsolvent Luca Cadau aus Nördlingen. Für seine Masterarbeit „Ein Ansatz zur Generierung künstlicher Zustandsdaten von Antriebskomponenten mittels Generative Adversarial Networks zur Verbesserung datenbasierter Zustandsüberwachungssysteme“ wurde er jetzt ausgezeichnet

„Es ist mir eine große Ehre und ich möchte mich herzlich beim Preisgericht, den Mitarbeitern der Mafa, meinen Betreuern und Kollegen bedanken“, strahlte Cadau nach der Preisübergabe im Wasseralfinger Werk der Maschinenfabrik Alfing Kessler und fügt lachend hinzu: „Und natürlich auch bei meiner Familie, die mich bei der Entstehung der Masterarbeit immer unterstützt hat und Nachtschichten, von denen es viele gab, sowie den einen oder anderen Aufreger mit mir zusammen durchgestanden hat.“

Karl-Kessler-Preis wird jährlich vergeben

Für herausragende Bachelor- oder Masterarbeiten von Studierenden der Hochschule Aalen vergibt die Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH (MAFA) jährlich den Karl-Kessler-Preis, der an den Firmengründer des 1911 entstandenen Traditionsunternehmens erinnert. Luca Cadau habe sich, so Konrad Grimm, Geschäftsführer der Mafa und Ehrensenator der Hochschule Aalen, ganz im Sinne Karl Kesslers, seine ihm gestellte Aufgabe in der Masterarbeit zu eigen gemacht und werde deshalb aus gutem Grund ausgezeichnet. „Luca Cadau hat in seiner Masterarbeit größtes Engagement und Eigeninitiative gezeigt und bringt alles Erforderliche für eine Promotion mit, die ich ihm sehr ans Herz lege“, betonte anschließend Prof. Dr. Markus Kley, der als betreuender Professor die Laudatio der Preisverleihung hielt.

Luca Cadau ist bei Mafa kein Unbekannter, da er dort bereits seine Bachelorarbeit im Jahr 2022 im Bereich Automotive schrieb. Auch sein Vater, der ebenfalls zur Preisverleihung gekommen war, sowie weitere Verwandte von Cadau arbeiten für das Wasseralfinger Unternehmen, was Konrad Grimm schmunzelnd eine „gute Familientradition“ nannte, die hoffentlich weiter Bestand haben werde. Luca Cadau präsentierte anschließend seine Entwicklung einer innovativen Methode, um die Zustandsüberwachung und Erprobung von Antriebssträngen in batterieelektrischen Fahrzeugen mithilfe künstlicher Intelligenz zu verbessern – ein Thema von wachsender Bedeutung in Zeiten der Elektromobilität, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschule. (AZ)