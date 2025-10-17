Schweschi singt: Der Gesangsverein wird 100 Jahre alt

Da soll noch einmal jemand behaupten, Sängerinnen und Sänger verstünden es nicht zu feiern. Beim Männergesangverein Schwörsheim 1925 hat man jedenfalls den 100. Geburtstag gleich mehrmals begangen. Bereits zur Feier des exakten Gründungsdatums am 6. Februar dieses Jahres gab es eine gemeinsame „festliche“ Probe des Frauen- und Männerchores mit anschließendem Umtrunk. Ein paar Wochen später, Mitte März, gestaltet der Chor ein musikalisches Frühstück für die gesamte Bevölkerung. Festakt und Jubiläumskonzert folgen jetzt am Samstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr im Sportheim. Die Veranstaltung bildet den feierlichen Schlusspunkt.

Denn, so der Verein, „das Jubiläum markiert ein bedeutendes Kapitel regionaler Kulturgeschichte. Seit einem Jahrhundert prägt der Verein das musikalische Leben der Gemeinde und steht für gelebte Tradition, Gemeinschaft und Chorgesang. Zum Festakt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Beiträgen des Männer- und Frauenchores Schwörsheim sowie der Gastchöre aus Hainsfarth und Oettingen.“ Die Veranstaltung verspricht nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern bietet auch einen würdigen Rahmen zur Erinnerung an die Vereinsgeschichte und zur Begegnung mit Freunden des Chorgesangs aus der Region.

Männergesangsverein Schwörsheim feiert mit Festakt und Jubiläumskonzert

Zahlreiche Ehrengäste werden erwartet, neben der Geistlichkeit auch politische Vertreter aller Parteien, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben. Für manche mag der Name „Männergesangverein Schwörsheim“ etwas aus der Zeit gefallen sein, vor allem deshalb, weil es seit 2008 auch einen Frauenchor parallel zum Männerchor gibt. Der Verein hat aktuell 104 Mitglieder, davon sind 21 Frauen und 22 Männer aktive Sänger. Der „Sangesälteste“ ist 80 Jahre alt, die jüngste Sängerin zählt 34 Lenze. Man tritt sowohl getrennt als auch als gemischter Chor auf.

„Schweschi singt“ ist das Programm zum feierlichen Festakt überschrieben, für jede und jeden wird etwas dabei sein, die Titelauswahl erstreckt sich von „Schwinge dich auf, mein Lied“ über klassische deutsche Volksweisen („Herzliebchen mein“) bis hin zu „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern oder „Fang das Licht“ von Michael Kunze. „Singen ist Balsam für die Seele“, sagt Schriftführerin Petra Bauer, die unter anderem maßgeblich für die Jubiläums-Chronik verantwortlich ist. „Man tankt neue Kraft und vergisst den Alltag, wenn man singt“, verspricht auch Vereinsvorstand Thomas Bühlmeier. Und nichts klingt jünger und moderner als der passende Begriff dazu: Work-Life-Balance.