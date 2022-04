Nach drei Jahren wieder RN-Maibaumwettbewerb: "Wie Fahrradfahren"

Mit dem Stabenfest kehrt auch der traditionelle Maibaumwettbewerb zurück. Während die Online-Klasse noch offen ist, nehmen zwölf Vereine an der Profi-Klasse teil.

Die Anmeldung für die Profi-Klasse "Fichten" des Maibaumwettbewerbes ist seit Montag geschlossen, zwölf Gruppen werden ihre Bäume am 1. und 2. Mai gegenseitig bewerten. Veranstaltet wird der Wettbewerb auch in seiner 47. Ausgabe von den Rieser Nachrichten und dem fürstlichen Brauhaus Wallerstein. Mit von der Partie sind auch die vergangenen Gewinner der Profi-Klasse, die Maibaumfreunde Balgheim.

In der Profi-Klasse bewerten sich die Teilnehmer gegenseitig mit jeweils mindestens einem Jurymitglied, am Ende gewinnt der Baum mit der höchsten Punktzahl. Teilnehmen können Ortschaften, Vereine oder Gemeinden, in diesem Jahr gibt es neben vielen Maibaumfreunden unter anderem auch eine Freiwillige Feuerwehr und Jugendvereine im Teilnehmerfeld, auch aus dem benachbarten Baden-Württemberg. Tobias Ganzenmüller von den Titelverteidigern aus Balgheim sagt: "Ich bin gespannt, es sind mehrere mit Potenzial dabei." Für den eigenen Baum möchte man aber das Niveau aus dem Siegerjahr halten.

Wegen der Unsicherheit, ob es in diesem Jahr überhaupt ein Maibaumfest gibt, habe man erst Mitte März mit der Vorplanung gestartet, sagt Ganzenmüller am Telefon. In Balgheim darf jeder mitschnitzen, auch die aktuellen Konfirmanden. So gebe es mal mehr, mal weniger Schnitzer, je nach Tag, Uhrzeit und wer gerade Urlaub hat; Ganzenmüller selbst ist aber bis vor Kurzem noch mit einem Wadenbeinbruch beschäftigt gewesen. Der nicht-verwandte Maximilian Ganzenmüller ist vor Ort am Baum und erzählt: "Nach drei Jahren Pause war es schwierig, wieder reinzukommen. Letztlich war es aber wie Fahrradfahren – man verlernt es nicht."

Für die Online-Klasse kann man sich bis 1. Mai um 23.59 Uhr anmelden

Die Teilnehmer des Profiwettbewerbes sind aber ausgeschlossen von der zweiten Klasse: dem Online-Wettbewerb. Sobald der Maibaum steht, können gewillte Teilnehmer – neben Ortschaften, Vereinen und Gemeinden sind auch Privatpersonen zugelassen – bis zum 1. Mai um 23.59 Uhr ein Beweisbild mit den wichtigsten Kontaktdaten auf maibaumwettbewerb.de hochladen. Damit nimmt man automatisch an der Onlineabstimmung teil, bei der auf eine feste Jury verzichtet wird. Auf der gleichen Website können entsprechend alle User Herzen für ihren Lieblingsbaum vergeben, es gewinnt der Maibaum mit den meisten Stimmen. Zwischen dem 3. und dem 12. Mai, jeweils um 12 Uhr, ist das Voting offen.

Auf dem Stabenfest werden am Samstagabend, dem 14. Mai, ab 20.30 Uhr im Festzelt Papert schließlich die Gewinner beider Klassen prämiert. In der Profi-Klasse gibt es bis zu 200 Liter Freigetränke für den Gesamtsieg zu gewinnen, gesponsert von der fürstlichen Brauerei Wallerstein. Dazu gibt es für den Gewinner einen Wanderpokal, der für die 47. Ausgabe von Heimatverleger Christoph Eigenrauch neu gestiftet wurde. Die Teilnehmer können außerdem jeweils 30 Liter Freigetränke als Sonderpreise in den drei Unterkategorien Spitze und Kranz, schönster Stamm und schönste Platzgestaltung gewinnen. Online sind für die Gesamtgewinner bis zu 80 Liter Freigetränke drin.





Die Teilnehmer der Profi-Klasse: