Maihingen

vor 50 Min.

Acht Jahre nach der "Heimkehr": Pfarrer Reinhold Hertle verabschiedet sich

Plus 2014 wagte der evangelische Pfarrer eine neue Herausforderung und wurde für Dürrenzimmern, Munningen und Schwörsheim zuständig. Heute blickt er zurück.

Von Peter Urban

Schon sein Vater war evangelischer Diakon und nicht nur deshalb hat den 1956 in München geborenen Reinhold Hertle die Frage nach Gott „schon immer interessiert“. Als die Familie nach Augsburg gezogen war, hat er in St. Anna Abitur gemacht und anschließend in Erlangen, Heidelberg und München Theologie studiert. „Das Studium war unglaublich vielfältig“, sagt Pfarrer Hertle, „unter anderem Glaubenslehre, Ethik, Verhaltenslehre, Geisteswissenschaft. Das alles hat mich doch sehr geprägt.“ Wie kam er in die Region?

Wie kam er in die Region?

