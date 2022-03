Als Oettinger Knopfmacher in England auf der Walz

Plus Im Museum Kulturland Ries wird eine Sonderausstellung eröffnet. Es geht um die Knopfmacher. Für die Söhne der Oettinger Knopfmacher gab es besondere Regeln.

Knöpfe dienen nicht nur dem Verschließen von Kleidung, sie sind auch Schmuckstücke. Die Herstellung von Knöpfen war über Jahrhunderte hinweg ein eigenes Handwerk. Und die Knopfmacher, die gab es auch im Ries. Diesem Handwerk widmet sich eine Sonderausstellung, die am Sonntag offiziell im Museum Kulturland Ries in Maihingen eröffnet wurde. 50 Gäste aus dem Kulturbereich, der Kommunalpolitik und interessierte Privatpersonen kamen.