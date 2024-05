Am Wochenende brennen die Straßenlaternen die ganze Nacht

Aus Energiespargründen schaltete Maihingen die Straßenlaternen in der Nacht aus. Warum sich das jetzt ändert.

In Maihingen brennen die Straßenlaternen von nun an die ganze Nacht – zumindest an Freitagen und Samstagen. Während der Gemeinderat nämlich im Oktober 2022 beschloss, die Lampen aus Energiespargründen zwischen Mitternacht und 4.45 Uhr auszuschalten, bleiben künftig die Laternen am Freitag und am Samstag die ganze Nacht über an. Besonders Sicherheitsbedenken von Eltern hatten den Gemeinderat zu diesem neuen Beschluss bewogen. Bürgermeister Franz Stimpfle (Wählergruppe Maihingen/Wählergruppe Utzwingen) hatte zwar vorgeschlagen, die Laternen am Freitag und am Samstag zwischen 1 Uhr und 4.45 Uhr abzuschalten, wurde aber vom Gegenvorschlag im Gemeinderat überstimmt. Zusätzlich zu den neuen Zeiten werden die Straßenlaternen in Maihingen demnächst auf LED umgerüstet.