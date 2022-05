Maihingen

16:30 Uhr

Artenvielfalt im Ries: Warum auch die Kuckucksbiene wichtig ist

Die beiden Diplom-Biologen Karin und Martin Weiß führten durch das Mauchtal und stellten ökologische Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt vor, wie hier einen Erdanriss an einem Hang, vom Mensch geschaffener Lebensraum für Wildbienen und Pionierarten.

Plus Täglich sterben Tiere und Pflanzen aus. In der Region gibt es ein Projekt, in dem Lebensräume geschaffen werden. Biologen erklären, wie das funktioniert.

Von Matthias Link

Jeden Tag sterben etwa 150 Tier- und Pflanzenarten weltweit aus. Experten sprechen vom sechsten Massensterben in der Erdgeschichte, dem größten seit rund 70 Millionen Jahren. Der Verlust der Artenvielfalt ist neben dem Klimawandel eines der größten Probleme unseres Ökosystems. Was man im Lokalen für den Erhalt der Artenvielfalt tun kann, das machten die beiden Diplom-Biologen Karin und Martin Weiß auf einer Exkursion zu den kleinen Steinbrüchen im Mauchtal bei Maihingen deutlich, die im Rahmen der Rieser Kulturtage stattfand.

