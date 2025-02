Berufsorientierung an der Moll-Berczy-Mittelschule Wallerstein

Entspannte Teige!? Entspannen kann man doch nur beim Yoga! Bei Bäckermeister Stefan Kotz gab es nicht nur „entspannte“ Teige sondern auch spannende Informationen rund ums Backen. Die ES-Gruppe der 9. Klassen der Moll-Berczy Mittelschule Wallerstein erlebte einiges davon in seinem Backseminar. Die Schülerinnen und Schüler kamen dabei in den Genuss von einem breitgefächerten Fachwissen. Backprofi Kotz zeigte die Auswahl richtiger Rohstoffe, das Kneten von Teigen, Teigführung und verschiedene Gärprozesse. Außerdem gab er einige Geheimtipps bei der Teigherstellung. Ein weiteres Highlight war das Anschüren des großen Holzbackofens, in den später die Brote und Gebäckstücke gelegt wurden. Nachdem die unterschiedlichen Teige hergestellt waren und ruhten, durften die Jugendlichen ran an den Teig. Dabei schwangen sie Brezen, knoteten Laugengebäck, flochten viersträngige Hefezöpfe und formten Brote. Außerdem drehten sie Pizzateige und belegten diese. Zum Abschluss genossen sie die knusprigen Pizzen aus dem Holzbackofen. Voller Begeisterung nahmen sie am Ende einen Korb voller Backwaren, Erfahrungen beim praktischen Arbeiten mit Teigen und viel Insiderwissen von Bäckermeister Stefan Kotz mit nach Hause.

