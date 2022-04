Maihingen

17:00 Uhr

Bezirksmusikfest: Trotz schwieriger Zeit schneiden Musiker ausgezeichnet ab

Plus In Maihingen findet das 31. Bezirksmusikfest statt. Der Vorsitzende des überregionalen Bundes ist mit dem Erfolg der Musiker und Musikerinnen äußerst zufrieden.

Von Pauline Herrle

Der Musikverein Maihingen ist in diesem Jahr Gastgeber des Bezirksmusikfests. „Das Ries erklingt wieder“ – mit diesen Worten begrüßte Joachim Braun, Bezirksvorsitzender des Bezirks 16, Donau-Ries, des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, die Zuschauer bei den Wertungsspielen zur 31. Ausgabe des Festes. In den Leistungsstufen erreichten bei einer offenen Wertung alle sechs teilnehmenden Kapellen die höchste Wertung „mit ausgezeichnetem Erfolg“. Der Bezirksvorsitzende zeigte sich deshalb, besonders nach einer so schweren Zeit für die Blasmusik, äußerst zufrieden.

