Das Bezirksmusikfest in Maihingen findet trotz Corona statt

Nach langer Planung steht fest: Das Bezirksmusikfest in Maihingen soll im Mai über die Bühne gehen. Eine vorausschauende Vorbereitung war dabei hilfreich.

Ein harmonischer Klang in den Ohren von Blasmusikliebhabern: In Maihingen soll vom 20. bis zum 23. Mai das Bezirksmusikfest stattfinden – das erste Fest seit 2019. Zumindest im Musikverein vor Ort blickt man optimistisch auf den Mai, der Festausschussvorsitzende Alexander Kotz sagt: "Wenn man es durchziehen kann und es bei den dann bestehenden Regeln Sinn macht, findet das Bezirksmusikfest statt."