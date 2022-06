Maihingen

Das Erbe des Maihinger Malers Bruno Fischer ist nun im Museum zu sehen

Plus 54 Jahre nach seinem Tod werden im Museum Kulturland Ries in Maihingen die Arbeiten des Malers und Zeichenlehrers Bruno Julius Fischer gezeigt.

Von Friedrich Wörlen

Das hätte sich Bruno Julius Fischer, geboren am 23. Mai 1880 in Müglitz/Mähren, akademischer Maler und Zeichenlehrer, am 12. April 1968 verstorben in Maihingen, im Altlandkreis Nördlingen, nicht träumen lassen: Mehr als 54 Jahre nach seinem Tod mit Blasmusik und Festreden geehrt zu werden.

