Den Frieden durch Freundschaft sichern: 30 Jahre Maihingen-Farbus

Maihingen feiert mit Verspätung 30 Jahre Partnerschaft mit Farbus. Der französische Bürgermeister Philippe Canler warnt vor dem Niedergang Europas.

Völkerverständigung ist ein großes Wort, auf kommunaler Ebene wird sie durch Städte- und Gemeindepartnerschaften konkret gelebt. Die Gemeinde Maihingen hat am Wochenende das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Farbus gefeiert - wenngleich mit vier Jahren Verspätung, was auch an der Pandemie lag. 51 Französinnen und Franzosen hatten sich hierzu aus der rund 600 Einwohner zählenden Gemeinde, die 110 Kilometer südöstlich von Calais liegt, auf den Weg ins Ries gemacht.

Die Reisegruppe war am Freitagabend in Maihingen angekommen und flog am Samstag gleich wieder aus zur Stadtbesichtigung nach Ulm. Am Abend wurde im alten Brauereikeller beim Maihinger Kloster ein Jugendgottesdienst gefeiert. Am Sonntag fand morgens eine musikalische Feier in der fast voll besetzten Klosterkirche statt. Die Maihinger Musikkapelle, ein Klarinettenquintett, Rosi Seifert (Orgel) und der Chor trugen geistliche, auch moderne und englische, Stücke vor und schufen eine feierliche Atmosphäre. Die dörflichen Vereine standen mit ihren Fahnen Spalier.

Opernsängerin aus Kiew singt bei der Feier

Bürgermeister Franz Stimpfle und weitere Mitwirkende gedachten der Opfer der Kriege zwischen Deutschland und Frankreich und der überwundenen Feindschaft, die sich in eine langjährige Partnerschaft zwischen beiden Gemeinden gewandelt hat. Unter Einbeziehung der Ukraine wurde um Frieden gebeten. Auch eine Opernsängerin aus Kiew, Oksana Malitska, beteiligte sich an der Feier. Sie sprach über den Vernichtungskrieg in ihrer Heimat und drückte ihren großen Dank gegenüber der Gemeinde und Deutschland aus. Vor einem halben Jahr war sie mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter geflohen und hatte in Maihingen eine Unterkunft gefunden. In der Kirche sang sie "Amazing Grace" und das Ave Maria - ein bewegender Auftritt.

Nach dem Gottesdienst fand ein Festumzug zum Partnerschaftsdenkmal vor dem Rathaus statt, wo die Bürgermeister der beiden Gemeinden, Franz Stimpfle und Philippe Canler, Blumenkränze für die Kriegsopfer niederlegten. Auch ein Kunstwerk aus Metall, das einen symbolträchtigen Handschlag darstellt, wurde am Denkmal angebracht.

EU muss sich stärker an den Bedürfnissen der Bürger orientieren

Stimpfle verdeutlichte in seiner Ansprache, dass persönliche Beziehungen zwischen den Nationen wichtig seien, um den Frieden zu sichern. Er bekräftigte die Ziele, die in der Partnerschaftsurkunde festgehalten sind: die Freundschaft und Gemeinschaft pflegen, den regelmäßigen Austausch der Bürgerinnen und Bürger fördern, das Gefühl der Brüderlichkeit stärken und die Friedensbemühungen fortsetzen.

Canler pries in seiner Rede die schönen Freundschaftsstunden, welche die deutschen und französischen Familien seit mehr als 30 Jahren erleben. Er erinnerte an Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die 1963 im Élysée-Palast den "Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit" unterzeichnet hatten, welcher die Grundlage für die Städtepartnerschaften bildet. Canler sprach über die Bedeutung der Werte der Toleranz und des Sich-gegenüber-anderen-Öffnens. Mit Blick auf die Europäische Union sagte er, dass sie unter dem Druck der Nationalisten den Untergang vermeiden müsse, dazu müsse sich die EU stärker an den Bedürfnissen der Bürger orientieren, technokratische Politik sei eine Gefahr. Die EU brauche neue Impulse und müsse vorangetrieben werden, so Canler. Die Partnerschaft mit Maihingen lobte er als "konkrete Übersetzung der deutsch-französischen Freundschaft".

48 Bilder 30 Jahre Partnerschaft zwischen Farbus und Maihingen Foto: Matthias Link

Die Gemeindepartnerschaft geht auf den Maihinger Mariannhiller-Pater Josef zurück, der in der Kriegsgräberfürsorge in Nordfrankreich tätig war und der in Farbus Kontakt zu Oberst Mervaux knüpfte. Am 7. August 1988 unterzeichneten die Bürgermeister Pierre Fourmaux und Alois Stimpfle schließlich die Partnerschaftsurkunde. Das eigentliche 30. Jubiläum war bereits 2018. Damals reiste eine Delegation nach Paris, um gleichzeitig mit den Französinnen und Franzosen den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs zu feiern. Die Maihinger Musikkapelle durfte sogar vor dem Triumphbogen mitspielen, wie sich Franz Stimpfle im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert. Da die gegenseitigen Besuche mit Farbus in einem Zweijahresrhythmus stattfinden und 2020 die Pandemie grassierte, kam die Delegation aus Farbus erst diesen Sommer, um nun auch in Maihingen noch einmal das runde Partnerschaftsjubiläum zu feiern.