Details über Wasserstofftankstelle in Maihingen vorgestellt

In Maihingen wird die Biogasanlage um Tankstelle und eigene Wasserstoffproduktion erweitert – es braucht jedoch einen langen Atem.

Eine Tankstelle für Diesel, Biogas und Wasserstoff neben den schon vorhandenen Produktionshallen der Biogasanlage von Maihingen: Das haben die Geschäftsführer Georg Thum und Josef Stimpfle von der Biogasanlage Maihingen GbR beim Gemeinderat schon vor zwei Jahren beantragt. Die Rieser Nachrichten berichteten im April 2021 ausführlich von diesem Vorhaben. Am Montag wurden nun in der Gemeinderatssitzung erneut Details besprochen, um dem Ziel ein Stück näherzukommen.

Gemeinderat und Bürgermeister unterstützen Wasserstoff-Projekt

Für die Errichtung der Tankstelle wird man die dafür verwendete Grünfläche an anderer Stelle des Geländes markieren müssen, das bedeutet, dass eine andere Wiese auf seinem Grund nicht bebaut werden darf. Georg Thum berichtet, dass man zusätzlich die Aufnahme einer Produktionsfläche für Wasserstoff beantragt habe.

Volle Unterstützung bekommen die Firmeninhaber von Bürgermeister und Gemeinderat, seitdem das Projekt läuft. Einzig das Landratsamt Donauwörth könnte sich etwas mehr der digitalen Abwicklung öffnen, damit die Bearbeitungen der zuständigen Stellen zügiger abgewickelt und weitergeleitet werden können, meinte Thum.

Bis 2023 sollten bayernweit 100 Wasserstofftankstellen errichtet werden, so steht es zumindest in der Wasserstoffstrategie des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl der Wasserstofftankstellen im gesamten Bundesgebiet erst bei 95. Georg Thum erläutert, dass die Fahrzeuge, die es zur Abnahme des neuen Kraftstoffs benötigt, nach wie vor ausblieben.

Dennoch wollen die Geschäftsführer der Biogasanlage die Hoffnung nicht aufgeben, dass es einmal zur erfolgreichen Umsetzung ihres Vorhabens kommt. Thum: "Wir wollen wachsam die Entwicklungen der Energiewende verfolgen und zur richtigen Zeit das passende Produkt auf den Markt bringen können."

Bauplätze entstehen im Gebiet "Am Heuberger Weg" in Maihingen

In der Gemeinderatssitzung wurde auch noch der geplante Bebauungsplan "Am Heuberger Weg" besprochen. Wie der Bürgermeister auf Nachfrage berichtet, soll das kleine Baugebiet zunächst erschlossen werden. Die Planung dafür wurde nun in Auftrag gegeben. Laut Bürgermeister Stimpfle stehen einige Verhandlungen über Grundstücksverkäufe noch aus, je nachdem, wie erfolgreich diese ausfallen werden, könnte sich das Baugebiet entsprechend vergrößern. Nach jetzigem Stand könnten zwischen fünf und zehn Bauplätze entstehen.