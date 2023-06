Eine Reise durch Schwaben in Maihingen unternehmen

Ab dem 11. Juni ist im Museum Kulturland Ries eine neue Sonderausstellung zu sehen. Wie isst der Schwabe? Wie spricht die Schwäbin? Das und mehr wird gezeigt.

Wie vielfältig Schwaben, seine Landschaft und die dort lebenden Menschen sind, können alle Interessierten ab dem 11. Juni in der Sonderausstellung „Schwaben! Unterwegs im Bezirk“ entdecken. „Unsere Ausstellung im Museum Kulturland Ries ist für Einheimische, Zugezogene und Gäste gleichermaßen interessant, denn sie zeigt unsere Region aus unterschiedlichen Perspektiven. So lässt Schwaben sich ganz neu entdecken“, wird Bezirkstagspräsident Martin Sailer in einer Mitteilung zitiert.

Neue Sonderausstellung im Museum Kulturland Ries in Maihingen

Wer die Ausstellung besucht, begibt sich auf eine Reise durch Schwaben. Unterwegs gibt es viel zu entdecken: Dialekte, Ausstellungsstücke von Vereinen oder Gerichte, die typisch für Schwaben sind. Persönliche Aspekte haben in der Ausstellung genauso ihren Platz wie wichtige kulturgeschichtliche Ereignisse.

Auch die Frage, was eigentlich der Bezirk Schwaben genau macht, beantwortet die Ausstellung: Eine Karte zeigt seine verschiedenen Einrichtungen auf, zudem können die Besucher und Besucherinnen in die verschiedenen Aufgabenfelder des Bezirks hineinschnuppern. Interessierte sind herzlich eingeladen, vom Fischereihof Salgen bis hin zur Volksmusikberatung, vom Europabüro bis zu den Bezirkskliniken zu reisen.

Die Ausstellung ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkung barrierefrei zugänglich und an vielen Stellen barrierearm gestaltet, heißt es weiter.

Begleitprogramm und Fotoausstellung „Schwaben gestern – heute – morgen“

Begleitende Angebote für Kinder und Erwachsene über die ganze Laufzeit hinweg runden die Ausstellung zusätzlich ab. Außerdem veranstalten verschiedene Einrichtungen des Bezirks Schwaben Aktionstage in Maihingen. Ebenfalls geöffnet ist die Begleitausstellung zum 10. Fotopreis des Bezirks „Schwaben gestern – heute – morgen“ im Brauhaus, die bis zum 4. Februar zu sehen ist.

Weitere Informationen zu den Sonderausstellungen, buchbaren Angeboten und Begleitveranstaltungen im Museum KulturLand Ries sind auf www.mklr.bezirk-schwaben.de im Internet zu finden. (AZ)