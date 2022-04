Eine Sitzgruppe für den Dorfplatz ist in Maihingen im Gespräch

Plus Aus Maihingen gingen für das Regionalbudget der ILE Nordries etliche Anträge ein. Außerdem wurde im Gemeinderat über einen französischen Besuch gesprochen.

Das Regionalbudget 2022 der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Nordries ist auch im Gemeinderat Maihingen Thema gewesen. Zahlreiche Anträge gingen dazu ein. Da die Gemeinde Maihingen für die mögliche Umsetzung der beantragten Projekte den notwendigen Platz zur Verfügung stellen muss, wurde dieser Voraussetzung im Gemeinderat zugestimmt.