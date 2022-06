Erstes Freilichttheater mit Rieser Mundart am Maihinger Kellerplatz

In Maihingen findet erstmals eine Theateraufführung in Rieser Mundart statt. Was die Laienspielgruppe mit dem Stück "Mauchgold" auf dem Kellerplatz geplant hat.

Ein Novum in Maihingen: Die Laienspielgruppe Maihingen spielt unter der Leitung von Vorsitzendem Alois Taglieber erstmals in der Geschichte des Vereins Freilichttheater am Kellerplatz. Das Stück mit dem Namen "Mauchgold" bietet außerdem noch zwei weitere Besonderheiten: Es ist ein Theaterstück in Rieser Mundart mit gesanglichen Zwischenparts.

Seit 2021 arbeiten und tüfteln die Verantwortlichen der Laienspielgruppe an der Umsetzung des Stücks. Bereits im Jahr 2019 wurde das Theaterstück in Auftrag gegeben. Jochen Österlein von der Rieser Hörspielmanufaktur, welche bekannt für ihre Mundart-Hörspiele ist, schrieb die Räubergeschichte mit dem Namen "Mauchgold". Das Stück in Rieser Mundart beziehe bekannte Rieser Orte sowie Rieser "Insider-Wissen" mit ein und sei somit für alle Rieserinnen und Rieser – aber auch für Interessierte weit über den Riesrand hinaus – ein unterhaltsames Stück, so Regisseur Gerhard Stoller. Im Dezember des vergangenen Jahres begannen die Proben für das Theaterstück. "Am Anfang war es schwierig, engagierte Spieler für uns zu gewinnen, da wir mehr Schauspieler als sonst für unsere Stücke benötigten", so Stoller. Doch schon bald hatten sie eine spielfähige Truppe mit 22 erfahrenen, aber auch komplett neuen Gesichtern zusammen.

Theater in Rieser Mundart auf dem Maihinger Kellerplatz

Eine weitere Neuheit für alle unerfahrenen, aber auch für die erfahrenen Spieler waren die gesanglichen Parts im Stück. Das Theater enthält nämlich zusätzlich Lieder – natürlich immer in Rieser Mundart. Auch hier stellte sich der Verein einer komplett neuen Aufgabe, und die Schauspielerinnen und Schauspieler dürfen ihr gesangliches Können unter Beweis stellen.

Die Lieder verfasste ebenfalls Jochen Österlein in Zusammenarbeit mit Florian Hager von der Rieser Hörspielmanufaktur – allerdings nicht für Blechblasinstrumente. "Für den Verein war es aber klar, wenn Musik, dann Blasmusik", so Josef Taglieber, da bei den vorherigen Theaterstücken traditionell immer davor eine kleine Blechblasgruppe spielte. Der Vorstand gewann hierfür den Dirigenten des Musikvereins Maihingen, Thomas Christ, mit seinem musikalischen Wissen für sich, welcher mit viel Fleiß die Lieder für ein Blasmusik-Quartett arrangierte. Somit kamen zusätzlich zu den vielen Theaterproben noch Gesangsproben sowie Musikproben hinzu.

Nun ist es bald so weit, und der Probenfleiß wird bei der Premiere des Theaterstücks am 24. Juni unter Beweis gestellt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Wer also die Geschichte über "drei wilde hoorige Raiber und zwoi grandig guggade Weiber" sehen und hören möchte, hat die Möglichkeit an sechs verschiedenen Spieltagen, die Laienspielgruppe am Kellerplatz in Maihingen auf der Bühne zu sehen. Die Verantwortlichen blicken voller Vorfreude auf die Premiere am Freitag, 24. Juni – eine kleine Sorge schleicht sich jedoch ein: "Hoffentlich verstehen alle, was wir auf der Bühne sagen", sagt Regisseur Gerhard Stoller lachend im Bezug auf das Rieser Mundart-Theaterstück. Weitere Infos zu den Terminen und den Karten gibt es unter www.maihingen.de/vereine/laienspielgruppe im Internet.