Ferienprogramm der Laienspielgruppe Maihingen

Die Laienspielgruppe Maihingen bot in diesen Ferien ein lebendiges Ferienprogramm für junge Theaterbegeisterte. Insgesamt 16 Kinder nahmen daran teil. Gestartet wurde mit abwechslungsreichen Aufwärmübungen, bei denen Mimik, Gestik und der Ausdruck von Gefühlen im Mittelpunkt standen. Im Anschluss wurde eine gekürzte Version des Stücks "Räuber Hotzenplotz und die Kaffeemühle" einstudiert. Die Kinder lernten kleine Dialoge auswendig, arbeiteten an den Rollen und der Interaktion im Ensemble. Nach einer kurzen Eis-Pause war es schließlich soweit. Die Eltern und Großeltern als Zuschauer, wurde das erlernte Stück auf einer kleinen Bühne im Vereinsheim aufgeführt. Mit engagierter Spielfreude haben die Kinder überzeugt und wurden mit großem Applaus belohnt. Aktuell bereiten sich auch die Akteure der Laienspielgruppe auf Ihre diesjährige Theatersaison mit der Komödie "Funny Money" vor. Die Premiere findet am Samstag, den 25.10. statt, sowie weiteren Aufführungen im Oktober und November.

