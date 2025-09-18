Icon Menü
Maihingen: Ferienprogramm der Laienspielgruppe Maihingen

Maihingen

Ferienprogramm der Laienspielgruppe Maihingen

Schauspieler von Morgen
Von Franziska Ahammer für Laienspielgruppe Maihingen e.V.
    • |
    • |
    • |
    Teilnehmer des Ferienprogramms
    Teilnehmer des Ferienprogramms Foto: Petra Seitz

    Die Laienspielgruppe Maihingen bot in diesen Ferien ein lebendiges Ferienprogramm für junge Theaterbegeisterte. Insgesamt 16 Kinder nahmen daran teil. Gestartet wurde mit abwechslungsreichen Aufwärmübungen, bei denen Mimik, Gestik und der Ausdruck von Gefühlen im Mittelpunkt standen. Im Anschluss wurde eine gekürzte Version des Stücks "Räuber Hotzenplotz und die Kaffeemühle" einstudiert. Die Kinder lernten kleine Dialoge auswendig, arbeiteten an den Rollen und der Interaktion im Ensemble. Nach einer kurzen Eis-Pause war es schließlich soweit. Die Eltern und Großeltern als Zuschauer, wurde das erlernte Stück auf einer kleinen Bühne im Vereinsheim aufgeführt. Mit engagierter Spielfreude haben die Kinder überzeugt und wurden mit großem Applaus belohnt. Aktuell bereiten sich auch die Akteure der Laienspielgruppe auf Ihre diesjährige Theatersaison mit der Komödie "Funny Money" vor. Die Premiere findet am Samstag, den 25.10. statt, sowie weiteren Aufführungen im Oktober und November.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

