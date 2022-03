Maihingen

vor 1 Min.

Festakt zum Bezirksmusikfest in Maihingen

Plus Mehrere Musikkapellen zeigen bei Wertungsspielen in Maihingen ihr Können. Beginn am 2. April ist um 10 Uhr.

Von Pauline Herrle

Der Musikverein Maihingen richtet vom 20. bis 23. Mai 2022 das 31. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Bezirk 16 Donau-Ries, aus. Zum Auftakt des Festes finden kommenden Samstag, 2. April, in der Geflügelhalle Maihingen die alljährlichen Wertungsspiele sowie der Festakt statt.

