Warum der Gemeinderat Maihingen gegen eine Teilnahme am Dorfwettbewerb ist

Der Wettbewerb könnte sich mit einem anderen Projekt der Gemeinde Maihingen überschneiden. Noch dazu ist die Bewerbung äußerst aufwändig.

Kein Interesse hat der Gemeinderat Maihingen an der Teilnahme der Kommune am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. In seiner jüngsten Sitzung gab es dafür eine deutliche Absage, weil der Wettbewerb zum einen wohl mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden sei und er sich möglicherweise mit den geplanten Vorhaben im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung Nordries (ILE) überschneiden würde. Bürgermeister Franz Stimpfle verwies zudem auf geplanten Glasfaserausbau, der die Kommune bis Ende 2025 beschäftige. Dann auch noch an einem Wettbewerb teilnehmen, der viel ehrenamtliches Engagement voraussetze, könnte des Guten zu viel sein.

Kreisheimatpfleger kritisiert unterschiedliche Dachformen in Maihingen

Auf Unverständnis ist im Rat die Stellungnahme von Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange zu einer Änderung des Bebauungsplanes „Rotes Tor Ost“ in Maihingen gestoßen. Eine junge Familie will dort nach ihren eigenen Vorstellungen nachverdichten. Dettweiler hatte in seinem Schreiben zu einem Rundumschlag gegen die mittlerweile nahezu überall zugelassenen unterschiedlichen Dachformen innerhalb eines Wohngebietes ausgeholt. Der Heimatkundler gilt bekanntlich als Befürworter von Häusern mit schwäbischen Bauformen, also mit Satteldächern. Ebenso kann er wenig mit den mittlerweile häufig verwendeten anthrazitfarbenen Dacheindeckungen anfangen. Auch warf er sinngemäß die Frage auf, warum er bei Stellungnahmen zu Bebauungsplänen für Wohngebiete überhaupt beteiligt werde, wenn doch sowieso jeder so bauen könne, wie er wolle.

Bürgermeister Stimpfle äußerte in der Sitzung ein gewisses Verständnis für den Kreisheimatpfleger. Dennoch sollte die Gemeinde in erster Linie den jeweiligen Wünschen der örtlichen Bauherren Rechnung tragen und deren Entscheidungen für individuelle Formen des Bauens akzeptieren.

Einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent gewährt die Gemeinde dem FC Maihingen für eine neue Flutlichtanlage mit LED-Lampen am Sportgelände. Der Fußballclub hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Rund 60.000 Euro brutto soll die Investition kosten.