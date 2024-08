Hauptstraße in Maihingen bleibt weiter gesperrt

Die Vollsperrung in der Hauptstraße an der Mauchbrücke in Maihingen entlang der DON5 wird aufgrund von Bauarbeiten bis voraussichtlich 28. August 2024 verlängert, teilt das Landratsamt Donau-Ries mit. Damit bleibe die Straße für den Verkehr weiterhin vollständig gesperrt. Seit Ende April ist die Straße gesperrt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis 14. August dauern. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraßen 25 und 466. (AZ)

Hauptstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maihingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vollsperrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis