Inspiration für die „staade“ Zeit bis Februar in der Engel-Ausstellung

Das Museum Kulturland Ries in Maihingen eröffnet vor zahlreichen Gästen die Sonderausstellung "Engel". Abschied nehmen heißt es von "Starkurator" Bruno Langner.

Wohl selten waren so viele Besucher bei einer Eröffnungsveranstaltung des Museums Kulturland Ries wie an diesem Sonntagvormittag. In der ehemaligen Klosterschenke begrüßte Bezirksrat Peter Schiele, in Vertretung des Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer, die zahlreichen Gäste und auch Landrat Stefan Rößle ließ es sich nicht nehmen, ein Grußwort zu sprechen. Doch die Hauptperson bei dieser Vernissage war der langjährige wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums, Dr. Bruno Langner, der mit der Engel-Ausstellung einen letzten Akzent als Kurator setzte und sich danach in den Ruhestand verabschieden wird.

Seine Chefin, Museumsleiterin Conny Zeitler, bezeichnete ihn in ihrer Dankes- und Eröffnungsrede als „Starkurator der Stunde“ und bedankte sich, wie alle anderen Vorredner, für die geleistete Arbeit in den zwanzig Jahren, die Dr. Langner im Museum tätig war. Mit einer ersten Ausstellung „ Weihnachten auf Papier“ hatte er im Jahr 2001 begonnen und mit einer Weihnachtsausstellung „Engel – Himmlische Heere und irdische Bilder“ schließt sich sein Kreis im Museum. Bei seiner Einführung ins Thema konnte er ein wenig Wehmut nicht verbergen, auch als er sich bei den vielen Leihgebern bedankte, die ihm wirklich sensationelle Objekte für seinen letzten „Akt“ als Kurator zur Verfügung gestellt haben.

Meisterwerk an Ausstellung in Maihingen zu sehen

Es ist ihm ein Meisterstück gelungen, allein die neapolitanische Krippe, die Gruppe der sogenannten Münchner Engel oder der alte Kleiderschrank mit den versteckten Engel-Abbildungen wären einen Besuch wert. Doch die Ausstellung schlägt neben diesen Höhepunkten einen großen Bogen von den Weihnachtsengeln über das Wesen der Engel und ihre Vorläufer bis zu ihrer christlichen Tradition. Engel begleiten Jesus, Maria und Heilige, sie sind geflügelte Boten Gottes, schützende Gefährten gegen das Böse, Begleiter ins Reich der Toten und nicht zuletzt himmlische Musikanten.

Dabei reicht die Spanne von Kunst und Kunsthandwerk zu Kommerz und Kitsch. „Von der klitzekleinen Sammelfigur bis zum ausgewachsenen Schrank ist alles dabei“, sagte Conny Zeitler begeistert, „es ist ganz einfach eine wunderbare Weihnachtsausstellung für die ganze Familie.“ Nicht nur deshalb hat das Museums-Team um die Engel-Schau herum ein umfangreiches Begleitprogramm auf die Beine gestellt: von Entdeckungstouren mit Rätselheft über Leseecke, Bastelaktionen, Kinderbuch-Lesungen, Filmvorführungen bis hin zu Sonderführungen für Schulklassen oder Kindergärten kann man sich weit über Weihnachten hinaus von den Engeln betören lassen.

Die Ausstellung ist bis Mitte Februar 2023 zu sehen. Wenn der Andrang ähnlich groß ist wie bei der Vernissage, muss man sich um die Besucherzahlen keine Sorgen machen. Und wenn das Begleitprogramm ähnlich begeisternd ist wie die musikalische Umrahmung der Vernissage an diesem Vormittag durch die Harfenistin Paula Maria Thum, wird jeder Besuch zum reinen Vergnügen. Begleitprogramm und aktuelle Informationen unter www.mklr.bezirk-schwaben.de im Internet.

