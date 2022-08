Maihingen

12:00 Uhr

Kartoffelfest in Maihingen: Wie viele Kartoffeln passen in einen Sack?

Fritz Wiedenmann steuert den Traktor Lanz mit dem Kartoffelroder über das Feld in Maihingen, dahinter sammeln die Kinder die Kartoffeln ein.

Plus Tausende Besucher kommen zum Kartoffelfest auf das Gelände des Museums Kulturland Ries in Maihingen. Geknobelt wird dabei auch - und richtig liegt am Ende keiner.

Von Helga Egetenmeier

Mehrere tausend Menschen haben am Sonntag bei perfektem Ausflugswetter das Kartoffelfest in Maihingen besucht. Neben dem freien Eintritt ins Museum Kulturland Ries konnten auch das Außengelände und die Klostermühle besichtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .