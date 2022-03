Maihingen

Knöpfe als Schmuckstück: Rieser Ausstellung zeigt fast vergessenes Handwerk

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen wird am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet. Sie beleuchtet das Knopfmacher-Handwerk.

Plus Das Museum Kulturland Ries eröffnet zum wenig bekannten Knopfmacher-Handwerk im Ries eine Sonderausstellung. Was dort zu sehen ist und wo man selbst kreativ werden kann.

Von Matthias Link

Die Rieser Tracht ist weithin bekannt: Der blaue Bauernkittel und die schwarze Troddelkappe. Was jedoch weniger bekannt ist: Die herabhängende Quaste und den Brezelknoten als Besatz an der Kappe stellten früher die Knopfmacher her. Diesem beinahe in Vergessenheit geratenen Handwerk widmet das Museum Kulturland Ries in Maihingen nun eine Sonderausstellung: „Das Knopfmacherhandwerk im Ries“. Am Sonntag wird die Wanderausstellung eröffnet, die in Kooperation mit der Trachtenkultur-Beratung des Bezirks Schwaben entstanden ist.

