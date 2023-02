Maihingen erweitert die Kindertagesstätte

Plus Seit diesem Kindergartenjahr gibt es eine zweite Krippengruppe in der Kindertagesstätte. Auch für sie wird jetzt angebaut.

Die Gemeinde Maihingen nimmt rund 830.000 Euro in die Hand, um die Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte um eine Kindergartengruppe stemmen zu können. Den Startschuss für das Vorhaben gab jetzt der Gemeinderat. Das Gremium hat sich für einen Massivbau entschieden, der an das bestehende Gebäude anschließen wird.