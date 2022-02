Maihingen

12:30 Uhr

Maihingen möchte sich am Verkehrsübungsplatz beteiligen

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Rathaus Maihingen ging es unter anderem um den Verkehrsübungsplatz in Nördlingen.

Plus Der Gemeinderat in Maihingen besprach in seiner Sitzung unter anderem das Thema Verkehrsübungsplatz in Nördlingen. Was sonst noch geschah.

Von Dominik Durner

Bürgermeister Franz Stimpfle und der Gemeinderat in Maihingen haben am Montagabend dem Antrag auf Kostenbeteiligung für den Verkehrsübungsplatz in Nördlingen zugestimmt. Man möchte sich grundsätzlich beteiligen, sagte Stimpfle. Bezugnehmend auf einen Bericht unserer Zeitung müsse man aber unter Umständen noch einmal abwarten, in welchem Ausmaß das Thema in Nördlingen wieder aufgegriffen werde.

