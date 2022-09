Maihinger Frauen gewinnen klar gegen Wörnitzstein-Berg

Plus Mit 4:0 (2:0) siegen die Rieserinnen im Landkreis-Derby. Doch am Ende kommen die Gäste noch zu Chancen.

Das Landkreisderby haben die Maihingerinnen klar für sich entschieden: Mit einer engagierten und zielstrebigen Leistung waren sie das bessere Team, und Trainer Michael Klaus mit seinem Team nach dem 4:0-Sieg mehr als zufrieden. Basis des Sieges war eine dominierende Abwehrreihe, die den Wörnitzsteinerinnen nur selten Zutritt zum Strafraum genehmigte, und eine effektive Chancenverwertung.