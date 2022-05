Maihingen

vor 49 Min.

Musiker Lukas Bernhard: "Wir haben gemerkt, wie feierwütig die Rieser sind"

Die Brasserie heizt am 20. Mai auf dem Bezirksmusikfest in Maihingen ein. Lukas Bernhard (hinten rechts, blaues Hemd) erwartet eine ausgelassene Party.

Plus Lukas Bernhard und die Band Brasserie eröffnen am 20. Mai das Bezirksmusikfest in Maihingen. Im Interview erklärt er, worauf sich die Maihinger freuen dürfen.

Von Dominik Durner

Herr Bernhard, am 20. Mai spielen Sie und Ihre Band Brasserie beim Bezirksmusikfest in Maihingen auf. Sind Sie zuvor bereits mal im Ries gewesen?



Lukas Bernhard: Wir durften 2019 schon auf dem "Blasius" in Fremdingen auftreten. Da haben wir schon gemerkt, wie feierwütig und begeisterungsfähig die Leute im Ries für unsere Art von Blasmusik sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen