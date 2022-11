Maihingen

06:00 Uhr

Neue Ausstellung im Museum: Himmlische Heere und irdische Bilder

Am 27. November gibt es im Museum Kulturland Ries in Maihingen eine neue Ausstellung zu sehen.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Es ist leider die letzte Ausstellung, die der langjährige wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums Kulturland Ries, Dr. Bruno Langner, kuratiert hat. Nach Abschluss dieser Schau wird er in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Doch vorher hat er noch einen himmlischen Themenpark auf die Beine und zeitlich passend in die Vorweihnachtszeit gestellt. " Weihnachten ist ohne Engel kaum vorstellbar", sagt Dr. Langner, "gibt es einen besseren Grund, diesen Wesen aus einer anderen Sphäre eine Ausstellung zu widmen?"

