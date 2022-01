Maihingen

Neues "Bücherhaisle" soll Dorftreffpunkt in Maihingen werden

Das Bücherhaisle in Maihingen bei der Eröffnung: Die Initiatorinnen und der Bürgermeister: (von links) Isabel Zilles, Heidi Singer, Franz Stimpfle, Bernadette Friedrich und Daniela Thum.

Plus In Maihingen steht seit Kurzem ein Bücherschrank und wird sehr gut angenommen. Wie es dazu kam.

Bürgermeister Franz Stimpfle hat erst am Donnerstag ein paar Krimis abgegeben. Doch mittlerweile könnten diese schon eine neue Heimat im Bücherregal eines Maihingers oder einer Maihingerin gefunden haben. Denn das neue Bücherhäuschen, in dem alle ein Buch abgeben oder von dort mitnehmen können, findet großen Anklang in der Gemeinde. "Da ist ein richtiger Durchlauf", sagt Stimpfle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

