Maihingen

vor 49 Min.

Peter Schiele lobt die kulturelle Kraft der Rieser Kulturtage

Plus Die Rieser Kulturtage sind am Sonntagabend zu Ende gegangen. Das Fazit fällt positiv aus. Was durch die Veranstaltungsorte zum Ausdruck gebracht werden sollte.

Von Bernd Schied

Es ist gute Tradition, dass am Ende der Rieser Kulturtage ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet. Damit entsprechen die Vereinsverantwortlichen noch immer den Wünschen der beiden im Ries geborenen geistlichen Würdenträger, Erzbischof Dr. Josef Stimpfle und Landesbischof Dr. Johannes Hanselmann aus dem Jahr 1975, in dem die ersten Kulturtage unter dem Protektorat von Staatsminister a.D. Anton Jaumann stattgefunden haben. Am Sonntagabend war die imposante Maihinger Klosterkirche der Ort, an dem in Anwesenheit von Vertretern des Fürstlichen Hauses Wallerstein, früherer und amtierender politischer Mandatsträger sowie einer Reihe von Bürgermeistern der Schlusspunkt für die diesjährige Veranstaltungsreihe gesetzt wurde.

Die beiden Dekane Jürgen Eichler ( katholische Kirche) und Gerhard Wolfermann (evangelische Kirche) hielten den Gottesdienst, musikalisch begleitet vom Kirchenchor Maihingen und Bläsern der Musikkapelle Maihingen, die mit ihren Darbietungen die Besucher begeisterten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen