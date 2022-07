Maihingen

12:45 Uhr

Maihingen will mit neuem Baugebiet Platz für Einfamilienhäuser schaffen

Einzel- und Doppelhäuser sollen im neuen Baugebiet in Maihingen entstehen. Es heißt "Am Strich III".

Plus Das bestehende Baugebiet "Am Strich II" wird erweitert. Am Wochenende gibt es in Maihingen eine besondere Begegnung.

Von Friedrich Woerlen

In Maihingen soll ein neues Baugebiet entstehen. Wie Bürgermeister Franz Stimpfle in der vergangenen Gemeinderatssitzung sagte, handelt es sich um die Fortsetzung des bestehenden Baugebiets "Am Strich II". Vorwiegend soll es dort künftig Plätze für Einzel- oder Doppelhäuser für Familien mit Kindern geben. Die betroffenen Grundstücke sind bis auf eins bereits Eigentum der Gemeinde.

