Radler verletzt Sechsjährige und flieht, Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein sechsjähriges Mädchen muss mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gefahren werden, nachdem es von einem Radfahrer angefahren wurde. Dieser flüchtet.

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Samstag ein Mädchen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr auf einem Spielplatz in Maihingen. Ein Radler fuhr dort einer Sechsjährigen versehentlich über den Fuß. Das Mädchen erlitt dabei eine Fraktur und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer entfernte sich, die Ermittlungen laufen, teilt die Polizei weiter mit. Aufgrund eines nahegelegenen Festes war der Spielplatz gut besucht. Zeugen, die Hinweise zur Ermittlung des Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)