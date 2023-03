Das Museum Kulturland Ries startet mit einem neuen Format in die Saison

Das Maihinger Museum startet mit der Eröffnung der neuen Sonderausstellung zum 10. Fotopreis des Bezirks Schwaben und erweiterten Öffnungszeiten in die Saison.

Nach vierwöchiger Schließzeit öffnet das Museum KulturLand Ries in Maihingen am Sonntag, 12. März, wieder seine Tore. Zwei neue Sonderausstellungen erwarten die Besucherinnen und Besucher, bei denen Bayerisch-Schwaben im Fokus ist. Zudem wurden die Öffnungszeiten erweitert.

Zum Auftakt des Museumsjahres wird am Sonntag, 12. März, ein abwechslungsreiches Programm geboten. Im Mittelpunkt steht die neue Sonderausstellung zum 10. Fotopreis des Bezirks Schwaben: Im Jahr 2021 hatte die Bezirksheimatpflege Fotografinnen und Fotografen dazu aufgerufen, ihre persönliche Interpretation des Themas „Schwaben gestern – heute – morgen“ einzusenden. Eingereicht wurden rund 300 Werke. Daraus hervorgegangen ist eine Ausstellung, welche die fünf preisgekrönten Fotos sowie etwa 70 weitere Fotografien zeigt und bis zum 4. Februar 2024 im Museum Kulturland Ries zu sehen sein wird.

Empfang und kostenloser Ausstellungsbesuch im Brauhaus Maihingen

Die feierliche Eröffnung findet um 14 Uhr im Maisaal (Klosterhof 6, Maihingen) statt. Neben Bezirksheimatpfleger Christoph Lang werden auch Wolfgang Elster, Jurymitglied und 2. Landesvorsitzender des Deutschen Verbands für Fotografie Bayern sowie alle Preisträgerinnen und Preisträger anwesend sein. Im Anschluss an den offiziellen Teil lädt das Museum zum Empfang und zum kostenlosen Ausstellungsbesuch ins Brauhaus (Klosterhof 8, Maihingen). Beim Basteln eines Daumenkinos können Klein und Groß außerdem selbst aktiv werden und Bilder in Bewegung versetzen. Zudem haben Besucher die Möglichkeit, die Dauerausstellung zu 300 Jahren Alltagskultur im Ries bei zwei thematischen Blitzführungen „Tante Emma“ und „Alles elektrisch!“ um 15.30 Uhr und um 16 Uhr auf eine neue Art kennenzulernen.

Die zweite Sonderausstellung der Saison „Schwaben! Unterwegs im Bezirk“ eröffnet dann am 21. Mai, dem internationalen Museumstag. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bezirks Schwaben beschäftigt sich die Ausstellung mit der Region und ihren verschiedenen Dimensionen. Neben dem Blick auf Geschichte und Entwicklung des Bezirks stellt sie mit zahlreichen Hands-on-Stationen seine Einrichtungen vor.

Erweiterte Öffnungszeiten und ein neues Format im Museum

Gelegenheit zum Besuch der Dauer- und Sonderausstellungen haben Besucherinnen 2023 bei erweiterten Öffnungszeiten: Ab dem 12. März besteht immer dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit zum Museumsbesuch. Zudem feiert die „offene Werkstatt“, ein Mitmach-Format für Familien, Premiere. An nahezu jedem ersten Sonntagnachmittag im Monat von 13 bis 17 Uhr können unterschiedliche Themen zur Rieser Landwirtschaft und Alltagskultur aktiv in der Ausstellung oder mithilfe von Sammlungsobjekten entdeckt werden. Daran schließt sich eine Bastelaktion an, bei der sich Kinder ein Erinnerungsstück für zu Hause anfertigen können. Das Angebot kostet 5 Euro pro Kind, der Eintritt für eine erwachsene Begleitperson ist dabei inklusive. Wer das Angebot mehrfach nutzt, wird belohnt: Bei jeder Teilnahme erhalten Bastlerinnen und Bastler einen Stempel und beim fünften Mal darf gratis mitgemacht werden.

Auch die altbewährten Veranstaltungen des Museums finden wieder statt: Der Genusskulturmarkt am 23. April, das Schnitterfest am 6. August, das Kartoffelfest am 27. August, der Herbsterlebnistag am 1. Oktober und der Familien-Ferientag „Schaurige Gesellen“ am 29. Oktober. Weitere Informationen zum Museum KulturLand Ries gibt es unter www.mklr.bezirk-schwaben.de im Internet. (AZ)