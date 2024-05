Maihingen

12:30 Uhr

Wieso Maihingen über eine Mitgliedschaft im Tierschutzverein diskutiert

Plus Maihingen ist jetzt auch im Tierschutzverein Nördlingen. Damit will die Gemeinde streunende Katzen kostengünstiger versorgen. Mancher Rat hat aber Einwände.

Von Veronika Ellecosta

Nach langer Diskussion ist Maihingen dem Tierschutzverein Nördlingen beigetreten. Wie der Gemeinderat jüngst mit knapper Mehrheit beschloss, wird die Kommune im laufenden Jahr ihren Mitgliedsbeitrag von 50 Cent je Einwohner jährlich, also insgesamt etwa 600 Euro, an das Tierheim übermitteln. Ausschlaggebendes Argument für den Entschluss waren die Kosten für streunende Katzen.

Das Gesetz sieht vor, dass die jeweilige Kommune für herrenlose Katzen auf dem Gemeindegrund zuständig ist, sich also um Tierarztkosten und bei Bedarf die Kastration kümmern muss. Werden Katzen ins Nördlinger Tierheim gebracht, werden gesunde Katzen kastriert und am Fundort wieder ausgesetzt. Junge Tiere versuche man zu vermitteln, kranke gesund zu pflegen, erklärte Caroline Zehnpfennig-Doleczik vom Tierschutzverein Nördingen, die im Gemeinderat über die Thematik referierte. In jedem Fall muss die Gemeinde jedoch 28 Tage lang für die Katzen im Tierheim aufkommen – bei einem Tagessatz von 10 Euro ergibt das am Ende eine Rechnung von 280 Euro. Hinzu kommen Medikamente, für die die Gemeinde separat zahlen muss. Für Mitglieder im Tierschutzverein Nördlingen gilt diese Rechnung nicht – lediglich der jährliche Mitgliedsbeitrag ist in diesem Fall zu begleichen.

