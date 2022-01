Unbekannte Person will in Maihinger Einfamilienhaus eindringen

Ein unbekannter Täter wollte in ein Maihinger Einfamilienhaus einbrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat versucht, zwischen Samstag, 8. Januar, und Sonntag, 9. Januar, in der Brigittenstraße in Maihingen die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Täter oder die Täterin gelang aber nicht in das Haus, wie es im Polizeibericht heißt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)