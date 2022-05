Maihingen

vor 18 Min.

Vom Konkurrenten erfahren: Telekom storniert Maihinger Mobilfunkmast

In Maihingen wird wohl vorerst kein Mobilfunkmast der Telekom aufgestellt.

Plus Obwohl der Vertrag unterschrieben war, storniert die Telekom den Mobilfunkmasten in Maihingen. Ein Konkurrent hatte den Maihinger Bürgermeister informiert.

Von Dominik Durner

Die Maihinger Mobilfunk-Mühsal nimmt kein Ende: Nur Stunden vor der Gemeinderatssitzung am Montag erhielt Bürgermeister Stimpfle die Bestätigung vonseiten der Telekom, dass der Mobilfunkmast in Maihingen aus Kostengründen storniert wird – nachdem erst im Februar der Vertrag unterschrieben worden war. In der Vergangenheit hatte bereits eine Bürgerbefragung zum Thema Mobilfunkmast stattgefunden. Den Hinweis zum stornierten Masten hatte zuvor ein Konkurrent der Telekom gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen