Von "hoorige Raiber" und ihren Abenteuern: Freilichttheater in Maihingen

Plus Die Maihinger Laienspielgruppe hat den Schritt nach draußen gewagt und spielt unter freiem Himmel. Bei der Premiere begeistern die drei Hauptdarsteller.

Natürlich wird den Zuschauern bei der Premiere des neuen Theaterstücks der Laienspielgruppe Maihingen am Kellerplatz eine hanebüchen krude Räubergeschichte aufgetischt. Was auch von niemandem anders erwartet worden war. Denn das Stück stammt aus der Feder von Jochen Österlein.