Maihingen

vor 34 Min.

In Maihingen geht es um die großen Herausforderungen der Landwirtschaft

Plus Bei der Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Natour“ des Bezirks Schwaben in Maihingen ging es um die Veränderungen der Landwirtschaft – regional und global.

Von Matthias Link

Der Krieg in der Ukraine führt gerade den Wert der heimischen Landwirtschaft vor Augen. Denn die vorhersehbaren Exportausfälle aus der osteuropäischen Kornkammer haben Folgen für die globale Lebensmittelversorgung. Wie sehr sich aber die Landwirtschaft im Donau-Ries-Kreis verändert hat und vor welchen Herausforderungen sie global steht, darüber sprachen zwei Experten am Donnerstagabend im Museum Kulturland Ries in Maihingen: Der Behördenleiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen, Manfred Faber, und Privatdozent Dr. Florian Zabel, der am Department für Geographie der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht und lehrt.

