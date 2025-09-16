Wurde ein Maishäcksler in Kirchheim absichtlich beschädigt?

Icon Menü
Maishäcksler in Kirchheim: War der Schwaderzinken absichtlich platziert?

Kirchheim am Ries

Ein Maishäcksler ist bei der Ernte beschädigt worden, weil ein Schwaderzinken wohl so im Feld lag, dass er nicht von Sensoren erkannt werden konnte.
    Ein Maishäcksler ist bei der Ernte beschädigt worden.
    Ein Maishäcksler ist bei der Ernte beschädigt worden. Foto: Thomas Warnack, dpa (Symbolbild)

    Ein Maishäcksler ist am Montag gegen 14 Uhr in Kirchheim am Ries beim Abernten eines Maisfeldes zwischen Kalkofen und Osterholz beschädigt worden. Auf dem Feld geriet ein dort platzierter Schwaderzinken in das Mähwerk und beschädigte dieses erheblich. Offensichtlich war der Schwaderzinken so präpariert, dass er von den Sensoren des Maishäckslers nicht erkannt werden konnte, wie es im Polizeibericht heißt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ)

