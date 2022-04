Malwettbewerb: Rieser Kinder können bis zum 15. April Bilder zuschicken

Kinder aus Nördlingen und Umgebung können der Redaktion weiter Fotos ihrer Oster-Kunstwerke schicken. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Das Osterfest rückt näher, und vielleicht hat der Osterhase schon das eine oder andere Versteck auserkoren, wo die Kinder im Ries nach schönen Osternestern mit ganz viel Schokolade und bunten Ostereiern suchen sollen. Und vielleicht haben die Kinder schon im Kindergarten, in der Schule oder auch zu Hause ein kleines Kunstwerk davon angefertigt, wie der Osterhase denn aussehen oder was er an kleinen Geschenken vor den Kindern versteckt haben könnte.

Beweisfotos dieser Kreationen können den Rieser Nachrichten weiterhin bis einschließlich 15. April zugeschickt werden. Voraussetzungen: Die Kinder sind nicht älter als zehn Jahre und kommen aus dem Ries. Die Fotografien der Kunstwerke können uns mit dem Stichwort "NÖsterhase" per Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de oder per Post an die Redaktion in die Deininger Straße 8 in 86720 Nördlingen geschickt werden. Die ersten tollen Bilder sind bereits eingetroffen!

Nach Einsendeschluss wird in der Osterwoche auf der Website der Rieser Nachrichten über die besten, originellsten oder einfach nur schönsten Bilder der Aktion abgestimmt. Den NÖsterhasen winken tolle Preise: Neben einem Playmobil-Speedboot mit Unterwassermotor, dem großen "Was Ist Was Grundschullexikon" oder einem Pony-Kristallbild zum Selbstgestalten gibt es noch weitere schöne Geschenke zu gewinnen. Grund genug, mitzumachen und den Leserinnen und Lesern im Ries zu zeigen, wohin der Hase hoppelt! (AZ)

