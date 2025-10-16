Hausverbot in Nördlinger Drogeriemarkt: Mitarbeiterin ruft Polizei

In einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße in Nördlingen ist am vergangenen Mittwoch wegen eines 46-Jährigen die Polizei gerufen worden. Laut Polizeibericht verständigte eine Mitarbeiterin gegen 12.50 Uhr die Beamten, weil sich ein Mann im Geschäft aufhalte, der Hausverbot habe. Dem 46-Jährigen wurde schließlich von den Polizisten ein Platzverweis erteilt. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. (AZ)
Nördlingen
