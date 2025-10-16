Hausverbot in Nördlinger Drogeriemarkt: Mitarbeiterin ruft Polizei

In einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße in Nördlingen ist am vergangenen Mittwoch wegen eines 46-Jährigen die Polizei gerufen worden. Laut Polizeibericht verständigte eine Mitarbeiterin gegen 12.50 Uhr die Beamten, weil sich ein Mann im Geschäft aufhalte, der Hausverbot habe. Dem 46-Jährigen wurde schließlich von den Polizisten ein Platzverweis erteilt. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. (AZ)

Drogeriemarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausverbot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis