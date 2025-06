Unbekannte Substanz am Türgriff verursacht Reizung

Am Freitagmorgen wollte ein 39-jähriger Mann in der Baldinger Straße sein Auto umparken. Nach dem Öffnen des Fahrzeugs gegen 6.25 Uhr verspürte der Mann plötzlich eine starke Reizung der Augen und Atemwege. Aufgrund der Beschwerden begab er sich in ärztliche Behandlung. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass sich auf dem Türgriff der Fahrertüre eine braunrötliche Paste befand – möglicherweise Chilipaste. (AZ)

