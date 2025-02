Mann zeigt der Polizei gefälschten Führerschein

Nur einen gefälschten Führerschein aus dem Ausland hatte ein Mann am Dienstagnachmittag in Möttingen dabei, als die Polizei ihn kontrollierte. Wie die Beamten berichten, wurde der 57 Jahre alte Autofahrer an der Romantischen Straße angehalten. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Er durfte nicht mehr weiterfahren. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis