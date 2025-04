Mann stiehlt Parfüms im Wert von fast 700 Euro

Ein 45-Jähriger ist am Mittwochvormittag in einer Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen dabei beobachtet worden, wie er von mehreren Parfüms die Diebstahlsicherung entfernte, wie die Polizei berichtet. Dann habe der Mann vier Parfüms im Gesamtwert von etwa 690 Euro in die Jackentasche gesteckt und wollte die Drogerie verlassen, ohne zu zahlen. Der Mann sei aufgehalten und die Polizei verständigt worden. Nun werde gegen den Mann wegen Diebstahls ermittelt und ihm ein Hausverbot für das Geschäft erteilt. (AZ)

Parfüm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogerie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis